L’anticorpo monoclonale contro la COVID-19 Sotrovimab, sviluppato dalla ticinese Humabs Biomed, è pronto per l’uso in Svizzera, quasi tre mesi dopo essere stato riservato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il Consiglio federale aveva prenotato 3000 dosi dell’anticorpo monoclonale, sviluppato in collaborazione con la società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (GSK), a metà luglio. Il direttore operativo di Humabs, Filippo Riva, ha dichiarato alla RSI di essere contento che la Svizzera abbia agito piuttosto rapidamente per rendere il preparato disponibile per le persone a rischio di ricovero o di decorso grave di COVID. L’efficacia sembra essere molto alta nelle prime fasi della malattia. Secondo il capo laboratorio Davide Corti, la mortalità è stata ridotta del 97%. Questo emerge dai dati raccolti da uno studio condotto negli Emirati Arabi Uniti, dove l’anticorpo è stato somministrato a migliaia di persone, ha spiegato Corti. Anche se il farmaco non è ancora stato approvato in Svizzera, potrebbe essere già usato per trattare i pazienti con forme severe di COVID.