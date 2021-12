L’antivirale sperimentale ensovibep della società biotecnologica zurighese Molecular Partners sarebbe efficace nel «neutralizzare» Omicron, così come le altre varianti del coronavirus, secondo uno studio preclinico del laboratorio con sede a Schlieren (ZH).

Ensovibep è attualmente esaminato in uno studio clinico di fase 2-3 chiamato «Empathy», in collaborazione con il gruppo farmaceutico Novartis. L’obiettivo è quello di studiare la sua efficacia e sicurezza nel trattamento dei pazienti con COVID-19 in fase iniziale, al fine di evitare un aggravamento dei sintomi e un’ospedalizzazione.