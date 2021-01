La Svizzera ha finora gestito bene la crisi dal punto di vista economico durante la pandemia. Ne è convinto il Consiglio Federale che, in un comunicato, spiega come le misure adottate da Confederazione, Cantoni e Comuni a sostegno dell’economia interna abbiano impedito un crollo ancora più massiccio. «Anche in questa situazione straordinaria le catene del valore transfrontaliere, fondamentali per la Svizzera e il suo benessere, si sono dimostrate efficaci, tant’è che non si sono verificate penurie di approvvigionamento di lunga durata».

Per il Consiglio Federale «di fronte a questa profonda crisi globale, si è potuto riscontrare quanto siano importanti per la Svizzera l’apertura dei mercati e il sistema commerciale internazionale basato su regole condivise. Tuttavia, le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento, il ruolo e l’affidabilità delle catene del valore internazionali sono ormai oggetto di ampi dibattiti politici in tutto il mondo. I dubbi espressi sulla divisione internazionale del lavoro e sull’efficienza dei mercati aperti rispecchiano le tendenze a incoraggiare restrizioni al commercio internazionale, interventi di politica industriale e tentativi di riportare i processi produttivi transfrontalieri verso le economie nazionali o verso gruppi di società regionali».

In generale c’è comunque motivo di temere che queste tendenze possano continuare ad affermarsi nel contesto internazionale. La crisi COVID-19, con la forte regressione dell’attività economica globale a cui si accompagna, potrebbe alimentare queste tendenze in molte regioni del mondo. «Il Consiglio federale si impegna a fondo affinché le relazioni economiche internazionali, essenziali per la Svizzera, si mantengano solide anche in futuro, come è avvenuto nella situazione eccezionale dell’anno in esame».

