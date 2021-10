«Certificato con firma non valida»: questo è ciò che numerosi utenti dell’applicazione UFSP per il certificato Covid leggevano sui loro smartphone questa sera. La ragione è apparentemente un guasto all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e all’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Il problema è stato parzialmente risolto dopo circa un’ora.

Il malfunzionamento è stato segnalato su Twitter da 20 minuten e dal Blick. Contattato da Keystone-ATS, l’UFSP ha rinviato all’UFIT, che ha sviluppato il certificato Covid per l’UFSP. Finora L’UFIT non ha ancora reagito. Dopo circa un’ora, poco dopo le 20.30, il guasto per alcuni utenti è stato risolto.