L’applicazione di tracciamento per smartphone SwissCovid, compie un anno. È ormai utilizzata da 1,7 milioni di persone in Svizzera ed è stata scaricata 3,18 milioni di volte.

A causa degli elevati requisiti in materia di protezione dei dati, non è possibile sapere quante persone abbiano ricevuto una notifica, indica oggi in un comunicato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). È tuttavia noto il numero di codici Covid inseriti nell’app: ad oggi ne sono stati inseriti 83’117, che hanno a loro volta generato segnalazioni presso altri utenti.