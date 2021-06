La disattivazione delle onde radio FM, prevista in Svizzera fra due anni, sta avvenendo in maniera troppo rapida. Ne è convinta l’ex consigliera federale Doris Leuthard, che invita il governo a rallentare i tempi.

Oltretutto, la Confederazione rischia di essere l’unico Paese a fare un tale passo. La Gran Bretagna ha fissato la scadenza al 2032, mentre la Germania non ha nemmeno scelto una data. «La Svizzera non ha interesse ad agire da sola. Le auto devono poter captare il segnare radio dal nord della Germania al sud dell’Italia», ha sottolineato.

Secondo un’inchiesta realizzata l’anno scorso dall’Istituto d’indagine GfK Switzerland, l’ascolto di radio per via digitale in Svizzera è cresciuto del 22% negli ultimi cinque anni. Su 100 minuti ascoltati, 71 vengono captati con DAB+ o Internet. L’ascolto via FM è sceso al 29% e solo il 13% degli elvetici utilizza unicamente tale sistema.