L’Assemblea federale va preparata per future crisi. È quanto sostiene la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), che oggi a Berna ha presentato un progetto con diverse modifiche per fare in modo che il parlamento possa in futuro reagire più rapidamente e con più flessibilità alle situazioni di crisi.

L’attuale crisi pandemica ha dimostrato che «l’Assemblea federale dispone di abbastanza strumenti legali da poter impiegare anche per far fronte alle crisi», indica un comunicato odierno dei servizi del Parlamento. Tuttavia, affinché gli strumenti legislativi siano efficaci è necessario che essi possano essere impiegati anche a breve termine. Fra questi spicca la possibilità che l’Assemblea federale e i suoi organi possano riunirsi in tempi rapidi.

Riunioni online e sessioni senza indugio

Fra le misure di miglioramento contenute nel progetto sottoposto al Consiglio federale, figura ad esempio la possibilità - non solo in caso di pandemia, ma ad esempio anche in seguito a una catastrofe naturale - per le Camere di riunirsi anche online «qualora fosse impossibile riunirsi in presenza», si legge nel comunicato, nel quale si sottolinea che tale eventualità rappresenterebbe «solo l’ultima risorsa».

Un’altra possibilità che la CIP-N propone è la convocazione - sempre a determinate condizioni - di una sessione straordinaria «senza indugio», ovvero se l’Esecutivo o almeno un quarto dei membri di una Camera del Parlamento la richiede. Ciò permetterebbe al legislativo di agire rapidamente.

Per diminuire i tempi pure le mozioni e le iniziative parlamentari «devono poter essere utilizzati rapidamente in certe condizioni, abbreviando determinate scadenze», sostiene la commissione.

Indennizzi per chiusure

La CIP-N, presieduta dal consigliere nazionale Marco Romano (Centro/TI), ha inoltre depositato all’unanimità una mozione che chiede di inserire nella legge sulle epidemie la base legale affinché le persone e le imprese che devono cessare o limitare la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità siano indennizzate.

Non ha invece convinto il controllo astratto delle norme delle ordinanze di necessità: con 19 voti contro 5 e un’astensione, la commissione «non ha ravvisato alcuna necessità di intervenire per quanto riguarda il controllo giudiziario del diritto di necessità», precisa il comunicato. Il Consiglio federale, in futuro, dovrà però sempre sottoporre i progetti di queste ordinanze di necessità alle commissioni parlamentari per fare in modo che queste ultime possano esprimere un parere.

