(Aggiornato alle 18.10) Nonostante il rapido aumento dei casi di coronavirus - oggi L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) annuncia 3028 positivi al testi, di cui 2772 confermati e 21 vittime - l’assistenza medica in Svizzera è attualmente garantita. Lo afferma la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS). Non si sa tuttavia quanti posti di terapia intensiva dotati di respiratori siano disponibili e quanti siano occupati.

Gli ospedali e l’esercito stanno creando di giorno in giorno capacità supplementari, scrive la CDS in risposta ad una richiesta di Keystone-ATS.

Daniel Koch, dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha indicato ieri che in Svizzera possono esseri attivati fino a 1200 posti per la terapia intensiva. Secondo la Società Svizzera di Medicina Intensiva (SGI), i posti disponibili con apparecchi per la respirazione erano circa 850 venerdì scorso.