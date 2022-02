Riaprire o non riaprire la porta, un domani, all’energia nucleare? Questo interrogativo farà da sfondo, domani a Montreux, all’assemblea dei delegati del PLR nazionale. Il dibattito sull’energia nucleare sta animando internamente il partito da qualche settimana, anche se i vertici hanno preferito tenere un profilo basso. Ai delegati sarà sottoposta una proposta di risoluzione sulla sicurezza dell’approvvigionamento intitolata «Meno slogan, più energia». Il tema dell’atomo viene affrontato solo alla riga 108, sostenendo la necessità di «creare le condizioni per permettere di autorizzare, in particolare, le centrali nucleari di nuova generazione». L’iniziativa di riportare il tema sul tappeto – in concreto si tratterebbe di togliere il divieto di costruire nuove centrali – è stata presa dal...