La nota attivista di sinistra Andrea Stauffacher è stata condannata oggi in contumacia dal Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona a 14 mesi di prigione da scontare. I giudici hanno sposato in pieno la richiesta di pena del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). La difesa chiedeva l’assoluzione.

Secondo il procuratore della Confederazione, Vincens Nold, l’attivista, insieme ad altri non identificati, ha sparato una batteria di fuochi d’artificio e due botti (»Horror-Knall-Rakete») contro il Consolato generale turco di Zurigo nel gennaio 2017. Nel febbraio 2018 ha mostrato il dito medio a quattro agenti chiamandoli «marionette» durante una manifestazione non autorizzata, sempre davanti al consolato turco di Zurigo.

L’anziana è inoltre stata riconosciuta colpevole di aver acceso un fumogeno tra le manifestanti dello Sciopero delle donne alla stazione centrale di Zurigo il 14 giugno 2019. Il procuratore ha anche accusato Stauffacher, che ha diversi precedenti penali, di aver organizzato nell’aprile 2020 una manifestazione non autorizzata chiamata «Safety for all refugees» alla quale hanno partecipato oltre 300 persone, lei compresa. In questo modo ha parzialmente violato la cosiddetta Ordinanza 2 COVID 19.