Anche in passato vi sono state crescite repentine della concentrazione di CO 2 nell’atmosfera. Ma l’aumento attuale provocato dalle attività umane è sei volte maggiore e dieci volte più rapido degli episodi precedenti. È quanto emerge da uno studio internazionale diretto dall’Università di Berna.

Per questa ricerca, pubblicata sulla rivista «Science», sono state effettuate misure di una precisione inedita su calotte di ghiaccio provenienti dall’Antartico nel quadro del progetto europeo EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica).