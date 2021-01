Una 18enne è rimasta ferita in seguito a un incidente d’auto avvenuto ieri sera a Lampenberg (BL). Altri due occupanti, di 20 e 22 anni, hanno invece riportato solo lievi ferite. Non viene precisato chi era alla guida del veicolo.

Poco prima di mezzanotte i tre stavano circolando in direzione della stazione di Lampenberg. Per cause ancora sconosciute, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada ed è precipitato lungo una ripida scarpata per una ventina di metri. L’auto è andata completamente distrutta.