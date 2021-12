Un conducente 23.enne e una passeggera di 22 anni stavano percorrendo la tratta da San Bernardino in direzione del campeggio in zona Alp Frach quando, verso mezzanotte e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell’affrontare una curva a sinistra la loro autovettura è uscita di strada sulla destra e ha terminato la propria corsa nella scarpata sottostante, a circa 10 metri dalla carreggiata.