L’aviazione svizzera vuole ridurre le emissioni di gas ad effetto serra a un consumo energetico zero entro il 2050. Lo hanno stabilito in una dichiarazione di intenti congiunta Swiss, easyJet, gli aeroporti di Ginevra-Cointrin, Zurigo-Kloten e Basilea-Mulhouse nonché l’Associazione svizzera dell’aviazione d’affari (SBAA).

Come tutti gli altri settori, l’aviazione è chiamata a contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, si legge in una nota odierna.

Per realizzare questa serie di provvedimenti, il traffico aereo dipende da condizioni quadro politiche e giuridiche appropriate, precisa la nota. La Confederazione è quindi invitata a sostenere attivamente la «Road Map Sustainable Aviation» svizzera. In particolare, le misure di riduzione di emissioni di CO2 nell’aviazione devono essere promosse in modo specifico al fine di sviluppare rapidamente i combustibili sintetici (SAF) e introdurli sul mercato.