L’avvocato sangallese Patrick Stach si è dimesso dal consiglio dell’Università di San Gallo dopo rivelazioni in merito a una vicenda di spese ingiustificate che l’ha interessato. A Stach erano stati inflitti 10’000 franchi di multa, poiché aveva avanzato una richiesta di onorario eccessivamente elevata in un contenzioso legato a un’eredità.

In una conferenza stampa tenuta oggi a San Gallo Stach ha ammesso di aver commesso «una negligenza di cui si rammarica». L’avvocato si è scusato per la situazione venutasi a creare. Gli ultimi giorni sono stati difficili per lui, la sua famiglia e i suoi colleghi, ha aggiunto visibilmente turbato.