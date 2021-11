È pronto l’Almanacco del Grigioni Italiano per l’anno 2022. Anche questa 104.esima edizione è ricca di testi e fotografie che illustrano temi vari tra attualità, tradizione, storia e letteratura, racchiusi in 320 pagine. Numerosi i contributi dedicati alle varie regioni e allestiti dai redattori Renata Giovanoli- Semadeni per la Bregaglia, Lino Succetti per il Moesano, Fabrizio Lardi per la Valposchiavo e Remo Tosio per la parte generale. In copertina un maestoso castagno che ben rappresenta le radici profonde della cultura locale e popolare, qui ancora una volta valorizzata dalla Pro Grigioni italiano (PGI).