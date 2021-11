I trasporti pubblici e quelli turistici continuano a subire forti perdite a causa del coronavirus. Per alleviarle, il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di sbloccare 215 milioni di franchi. Le condizioni per accedere ai fondi sono analoghe a quelle del pacchetto adottato lo scorso anno.

Rispetto al progetto inviato in consultazione, l’esecutivo ha deciso di sostenere anche il traffico locale e le offerte turistiche, nonostante questi due settori non rientrino giuridicamente nelle sue competenze.

Concretamente, il «terzo annuncio ulteriore al Preventivo 2022» prevede circa 150 milioni di franchi per il TRV, massimo 50 milioni per il traffico locale e non più di 15 milioni di franchi per quello turistico.