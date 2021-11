Cinque militari professionisti del Comando forze speciali (CFS) dell’esercito svizzero sono stati licenziati perché non hanno voluto farsi vaccinare contro il coronavirus.

A causa del rifiuto, le cinque persone non sono più in grado di soddisfare pienamente i loro contratti di lavoro. Il portavoce dell’esercito Daniel Reist ha confermato oggi a Keystone-ATS una notizia in tal senso delle testate di Tamedia.