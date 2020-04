Ai militi impegnati nella lotta al coronavirus non possono essere accreditati tutti i giorni di servizio. Lo ha dichiarato la consigliera federale Viola Amherd in un’intervista sull’edizione odierna del «Blick».

Al giornale svizzerotedesco, la ministra della difesa ha spiegato che, se agisse diversamente, l’esercito non potrebbe assicurare il proprio sostegno durante una successiva ondata dell’epidemia oppure se dovesse verificarsi un altro incidente. Perlomeno, ha aggiunto la vallesana, è certo che chi è attualmente in servizio non dovrà seguire nessun corso di ripetizione quest’anno.