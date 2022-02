istruzione alternativa

È la prima struttura nel bosco di Ginevra, non una novità nel panorama nazionale – In Ticino se ne parla da diversi anni, ma il dialogo con il Cantone non si sblocca – Silvia Bernasconi di GEASI: «Mancano le basi legali, anche se la richiesta da parte delle famiglie di una scuola all’aperto tutto l’anno continua a crescere»