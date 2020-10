L’esercito sospende tutti i corsi di ripetizione non necessari in previsione di un possibile impiego a sostegno delle autorità civili se la situazione sul fronte del coronavirus dovesse peggiorare. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

«Vengono svolti soltanto corsi di ripetizione che sarebbero necessari per un ulteriore servizio d’appoggio dell’esercito nel quadro della pandemia di COVID-19», precisa un comunicato. Si terranno anche i corsi di preparazione per gli impieghi previsti il prossimo anno, come ad esempio l’appoggio alle autorità civili per lo svolgimento del Forum economico mondiale che nel 2021 si terrà al Bürgenstock (NW). Tutti gli altri vengono conclusi anticipatamente o sospesi fino alla fine dell’anno.