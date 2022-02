La guerra è soltanto in apparenza lontana rispetto ai nostri confini. Viene quindi da chiedersi, tra troppe altre cose, quali potrebbero essere le conseguenze del conflitto in corso per l’esercito elvetico. Ne parliamo con il colonnello Dominik Knill, presidente della Società svizzera degli ufficiali.

Ecco, partiamo proprio da qui: che cosa significa l’invasione russa per l’esercito svizzero?

«L’azione russa sul territorio dell’Ucraina conferma il classico uso della forza per raggiungere obiettivi politici. Oggi, la nuova politica di potere non usa solo i mezzi militari tradizionali. Le minacce ibride rendono sempre più difficile la classica distinzione tra guerra e pace. L’Europa e la Svizzera si sono svegliate dal sogno della pace perpetua. L’esercito svizzero ha preparato diversi scenari...