La temperatura media nazionale della stagione estiva sarà compresa tra 14 e 14,5 gradi, si legge in un comunicato. Prima dei marcati incrementi registrati a partire dagli anni Novanta, solo raramente in Svizzera si osservavano temperature medie superiori ai 14 gradi.

In giugno si erano visti valori pari alla norma e in luglio il caldo è risultato moderato a causa di condizioni meteorologiche sempre piuttosto variabili. Un periodo più lungo con temperature elevate si è presentato solamente nelle ultime giornate di questo mese.

In giugno i quantitativi di pioggia erano risultati superiori alla media, mentre in luglio piuttosto scarsi. Anche in agosto a sud delle Alpi e in Vallese è piovuto molto meno della media, mentre in molte regioni le precipitazioni sono risultate più abbondanti del normale.