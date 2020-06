In gran parte della Svizzera l’estate meteorologica è iniziata piuttosto in sordina, con molta pioggia e perfino una spolverata di neve sulle Alpi: il cosiddetto «freddo delle pecore», una singolarità tutt’altro che eccezionale per il mese di giugno ma che in Svizzera non si verificava in questi termini da almeno da dieci anni.