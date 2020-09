Estate infinita in Svizzera: questo fine settimana il sole l’ha fatta da padrone in tutto il Paese, con temperature che hanno raggiunto un massimo di 28 gradi già ieri a Biasca e che in Ticino si sono confermate nello stesso ordine di grandezza anche oggi pomeriggio (in alcune zone si sono sfiorati i 30 gradi), segnala SRF Meteo.