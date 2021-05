A partire da mercoledì le condizioni meteorologiche diventeranno vieppiù estive, con temperature, umidità e instabilità in aumento. Lo indica oggi in una nota l’Ufficio federale di meteorologia e di climatologia (MeteoSvizzera) che parallelamente adatta il suo sistema di allarme canicola. Vi sarà un nuovo livello di avviso 2 per periodi di calore più brevi.

Questo nuovo sistema fornisce in particolare informazioni in caso di uno o due giorni di gran caldo, sottolinea MeteoSvizzera,

L’estate meteorologica inizia domani (1. giugno) e quest’anno il tempo sembra essersi allineato con il calendario, visto che questa settimana assisteremo a un primo assaggio dell’estate, precisa l’ufficio federale. L’isoterma di zero gradi, che fino a oggi era ancora sotto i 3’000 metri, salirà gradualmente entro la seconda metà della settimana fino a 3’500 metri, per poi toccare i 3’800 metri previsti per venerdì e sabato.

Si tratterà di «un riscaldamento di tutta la colonna d’aria sopra le nostre teste che è uno degli indicatori dell’arrivo dell’estate», rileva l’ufficio federale. Le temperature aumenteranno parallelamente anche alle basse quote, con le massime che guadagneranno 2-3 gradi entro venerdì, quando sono previsti localmente fino a 27-28 gradi. Sarà poi anche l’aumento delle temperature minime notturne (fin verso i 17 gradi) a farci capire che l’estate è ormai alle porte, il tutto condito con un graduale aumento del tasso di umidità nell’aria.

Per chi è alla ricerca di refrigerio a tutti i costi, in questa stagione è particolarmente indicato sostare in prossimità dei corsi d’acqua (laghi o fiumi). Tuttavia MeteoSvizzera mette in guardia dal gettarsi nei corsi d’acqua, poiché hanno temperature ancora decisamente fresche uscendo dalla primavera: in particolare, i fiumi di valle che portano il loro carico di acqua di fusione della neve; e in quota di neve da sciogliere ce n’è ancora parecchia, si legge nel comunicato.

Ma anche in prossimità dei laghi, prosegue l’ufficio federale, in questa stagione la differenza di temperatura con le altre zone è marcata; da una parte perché le acque dei fiumi continueranno ancora per un po’ a rifornire i laghi di acqua decisamente fresca, dall’altra perché l’acqua ha una perdita di calore più lenta rispetto al terreno.

