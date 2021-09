Solo un quarto dell’intera popolazione sarebbe effettivamente toccato da una possibile estensione dell’obbligo di certificato. Lo ha dichiarato oggi Marius Brülhart, membro della Task Force Covid-19 del Consiglio federale, durante il tradizionale incontro coi media per fare il punto sulla situazione pandemica in Svizzera.

Una decisione al riguardo è attesa per domani, quando si riunirà il Consiglio federale. Quest’ultimo si è dato una settimana supplementare di tempo per decidere: la decisione su un’eventuale estensione era attesa per mercoledì scorso. Il certificato potrebbe diventare obbligatorio per ristoranti e palestre.