Il Politecnico federale di Zurigo (ETH) si conferma al primo posto in Svizzera nella classifica internazionale del Centre for World University Rankings (Cwur). L’Ateneo elvetico si colloca in 29esima posizione nel ranking a livello internazionale. Seguono le Università di Zurigo (67esima), Basilea (94esima), Ginevra (96esima) e il Politecnico di Losanna (EPFL) al 102esimo posto.