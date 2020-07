Si terrà l’11 agosto il processo all’ex procuratore di Appenzello Interno, Herbert Brogli, accusato di ripetuto favoreggiamento per aver ritardato fino alla prescrizione l’inchiesta sulla morte di un apprendista in un incidente sul lavoro del settembre 2010.

L’ex procuratore, che ha lasciato l’incarico agli inizi del 2019 a seguito di un’inchiesta amministrativa ordinata dall’esecutivo cantonale, è stato rinviato a giudizio lo scorso mese di novembre. Un procuratore straordinario chiede nei suoi confronti una condanna a nuove mesi con la condizionale per le presunte inadempienze e i ritardi che nell’autunno 2017 avevano decretato la prescrizione dell’inchiesta sulla morte del 17enne.

L’incidente risale al 2010. L’apprendista era rimasto incastrato in un montacarichi ed era morto sul posto di lavoro, un garage del capoluogo cantonale.

L’inchiesta si era conclusa soltanto nell’aprile del 2017, con l’incriminazione per omicidio colposo nei confronti del proprietario del garage, dell’istruttore del ragazzo e del produttore del montacarichi difettoso. Nel settembre successivo, il Tribunale distrettuale di Appenzello Interno ha però dovuto archiviare il caso per la sopraggiunta prescrizione.

L’ex procuratore sostiene che i ritardi dell’inchiesta fossero dovuti al sovraccarico di lavoro all’interno della procura. L’accusa ritiene invece che Brogli avesse le risorse sufficienti per occuparsi del caso, visto anche che in quegli anni l’imputato aveva trovato il tempo per assumersi due mandati esterni, uno a Basilea Campagna e l’altro nel canton San Gallo.