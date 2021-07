Colpevole di frode elettorale: l’ex segretario comunale di Frauenfeld è stato condannato in prima istanza a 12 mesi di detenzione con la condizionale e a una multa di 3000 franchi per uno «scambio» di schede alle elezioni cantonali turgoviesi del 15 marzo 2020.

La sentenza non è ancora definitiva. I tre giudici del Tribunale distrettuale del capoluogo turgoviese hanno ritenuto assodato che il 50enne Ralph Limoncelli - che in passato è stato pure gran consigliere per il PPD e che era responsabile del seggio elettorale di Frauenfeld - ha distrutto un centinaio di schede elettorali per il PVL, sostituendole con 86 schede intestate all’UDC prelevate dalle buste elettorali di riserva.