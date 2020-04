L’FMI dovrebbe dare priorità all’uscita rapida e duratura dalla crisi e alla sostenibilità a medio e lungo termine dei bilanci nazionali. I debiti dei Paesi più poveri andrebbero inoltre temporaneamente sospesi. È la posizione che difenderà la Svizzera alle riunioni di primavera - in videoconferenza - di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale in programma oggi e domani. Lo annuncia il Consiglio federale in una nota.

Per la Confederazione partecipano il consigliere federale Ueli Maurer, la responsabile della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch e il presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan.

Nel vertice virtuale del comitato direttivo ministeriale del FMI, la Svizzera sottolineerà «l’importanza della concessione di crediti di emergenza a erogazione rapida», spiega l’esecutivo nel comunicato. In questo contesto, Berna incoraggia anche un «ampliamento mirato e transitorio degli strumenti emergenziali del Fondo».

In seno al Comitato per lo sviluppo della Banca mondiale, la Svizzera appoggerà il pacchetto di misure per affrontare la crisi legata al Covid-19. Berna sottolinea però come l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e l’Accordo di Parigi sul clima devono servire come quadro di riferimento internazionale anche nella gestione della crisi innescata dalla pandemia.

La Svizzera sostiene inoltre l’iniziativa lanciata da FMI e Banca mondiale volta a sospendere i debiti contratti dai Paesi più poveri in modo che possano liberare risorse da destinare alla lotta contro il coronavirus. La Banca mondiale, ricorda poi il Consiglio federale, ha la capacità di stanziare, nei prossimi 15 mesi, aiuti finanziari per un importo massimo di 160 miliardi di dollari a favore dei Paesi in via di sviluppo.

A margine delle riunioni si è tenuto, sempre in videoconferenza, anche il vertice dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. La Svizzera ha sottolineato «l’importanza cruciale delle misure per garantire la stabilità finanziaria». Secondo il governo, per rafforzare la fiducia dei mercati e degli investitori sono infatti necessarie «una soluzione finanziariamente sostenibile e una prospettiva credibile a lungo termine».

