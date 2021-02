L’iniziativa contro il burqa è una sorta di salvagente per l’emancipazione delle donne nell’Islam: lo afferma l’imam di Berna Mustafa Memeti, che da una prospettiva progressista e di sinistra sostiene indirettamente il testo in votazione il prossimo 7 marzo.

«Ho riflettuto teologicamente in profondità sulla questione», afferma il 58enne in un’intervista pubblicata oggi da Der Bund. «Il burqa è un fenomeno del passato e al passato deve appartenere. Perché nessuno può giustificare teologicamente il burqa. Ma questo fenomeno storico e culturale si è infiltrato nella nostra teologia. Le forze puritane cercano di definire il burqa come parte della fede. Ma penso che non abbia niente a che vedere con la nostra religione».

Non fa parte degli obblighi islamici coprirsi il viso e le mani: «c’è un consenso su questo tra i teologi musulmani, ad eccezione delle forze ultraconservatrici e puritane: ma esse sono in minoranza», argomenta l’esperto che nel 2014 era stato incoronato dalla SonntagsZeitung come «Svizzero dell’anno» per la sua lotta contro l’estremismo e a favore della pacifica convivenza.

«Il burqa è un fenomeno antico, che non ha posto nella nostra società moderna e innovativa», prosegue Memeti. «Per la maggioranza dei musulmani, né il burqa né l’iniziativa di vietarlo sono prioritari. Ma entrambi sono una sfida e dobbiamo prendere posizione su di essi con fatti e argomenti. Non dobbiamo rimanere in silenzio, perché la religione non deve essere politicizzata da nessuno».

«In tutte e tre le religioni monoteiste vi sono donne che velano tutto il corpo volontariamente e per motivi ideologici, per esempio le suore cristiane. In una società liberale e tollerante, dobbiamo rispettarlo. Finché non si coprono il viso, possono continuare a presentarsi in tal modo in pubblico. Ma il burqa isola totalmente chi lo indossa. Questa è la differenza», osserva il religioso nato nel sud della Serbia, giunto in Svizzera nel 1988 e naturalizzato nel 2005..

«Ho firmato un manifesto di sinistra contro il velo integrale», spiega. «Non sosteniamo direttamente l’iniziativa del burqa. Le nostre opinioni sono diametralmente opposte a quelle degli iniziativisti, che perseguono obiettivi diversi dai nostri. Il nostro manifesto si concentra sull’uguaglianza e l’emancipazione delle donne musulmane. Si tratta del futuro delle donne musulmane nella nostra società».

«Appartengo ai teologi cosmopoliti e illuminati e cerco di sensibilizzare le persone a un approccio teologico, scientifico ed empirico alle questioni religiose. In gioco non vi è quello che si pensa del burqa in linea di principio. Perché non vedo nessuna prospettiva per le donne qui in Occidente quando indossano il burqa. Esso impedisce l’emancipazione. L’iniziativa è qualcosa come un pacchetto di salvataggio per loro».

«I promotori dell’iniziativa del burqa stanno anche cercando di strumentalizzare un elemento della cultura musulmana del passato per i loro scopi politici», ammette l’imam. «D’altra parte, hanno colpito un punto interessante. Cioè, non possiamo negare che abbiamo problemi con l’uguaglianza dei sessi nell’Islam. L’iniziativa ci provoca. Ma questo non significa che oggi dobbiamo difendere il burqa. Non posso difendere qualcosa per cui non ci sono argomenti. Si tratta della questione centrale di come i musulmani in Svizzera vedono il loro futuro. Con burqa o senza. Personalmente, lo vedo senza burqa», conclude.

Memeti constata anche differenze con l’iniziativa dei minareti, approvata dal popolo nel 2009. «Ci sono differenze sostanziali. Fin da subito l’iniziativa dei minareti ha messo in discussione l’uguaglianza nella nostra società pluralistica. Non tutte le comunità religiose sono trattate allo stesso modo. Ma il contenuto dell’iniziativa burqa si concentra sull’uguaglianza di genere e non riguarda solo i musulmani. Questo dovrebbe essere sostenuto», conclude.

