Il test sierologico SARS-CoV-2 sviluppato al Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) è stato scelto per effettuare studi sul grado di immunità della popolazione in Svizzera, ha dichiarato oggi l’istituto di Losanna. Per ottenere dati coerenti e paragonabili a livello nazionale è necessario l’utilizzo di un unico esame sierologico.