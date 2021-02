L’associazione Pink Cross invita la popolazione a respingere l’accordo di libero scambio con l’Indonesia in votazione il prossimo 7 di marzo a causa delle violazioni dei diritti umani registrate nel paese asiatico, dove gli omosessuali sono ostracizzati, quando non frustati pubblicamente.

All’inizio di gennaio, scrive in una nota l’associazione, nella provincia di Aceh due omosessuali sono stati frustati pubblicamente. Purtroppo non si tratta di un caso isolato: dal 2016, la situazione delle persone LGTB è peggiorata in Indonesia, paese che conta la maggior popolazione musulmana al mondo. Anche membri di alto livello del governo fomentano l’odio contro queste persone.