L’influenza stagionale continua a diffondersi in Svizzera, con 215 consultazioni ogni 100.000 abitanti la settimana scorsa. I più colpiti sono i bambini e i ragazzi sotto i 14 anni.

L’influenza è ormai diffusa in tutte le regioni del Paese. L’incidenza è più alta nelle fasce d’età fino a 14 anni. Gli ultrasessantacinquenni sono i meno colpiti. La tendenza è in aumento ovunque e per tutte le fasce d’età.