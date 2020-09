Gli elettori ripongono grande fiducia nell’informazione politica redatta da semplici cittadini estratti a sorte. È quanto emerge dal progetto demoscan condotto dall’Università di Ginevra a Sion (VS) nel febbraio di quest’anno e diretto da Nenad Stojanović, professore di scienze politiche all’Università di Ginevra.

Venti cittadini estratti a sorte hanno studiato per due fine settimana l’iniziativa federale «Più alloggi a prezzi abbordabili», sottoposta a votazione il 9 febbraio. Dopo aver ascoltato esperti, sostenitori e oppositori, hanno compilato le informazioni raccolte su una pagina A4: su un lato hanno riassunto in otto punti la posta in gioco, mentre il retro era dedicato agli argomenti pro e contro. Il foglio informativo è stato poi inviato alla popolazione del capoluogo vallesano - circa 21’000 persone - prima del voto.

Un’indagine su un campione rappresentativo di 2500 cittadini è stata svolta in seguito per valutare l’impatto di questa iniziativa. «L’obiettivo del progetto pilota era di vedere fino a che punto questo tipo di informazione potesse invogliare i cittadini a votare e quel è il grado di fiducia che hanno riposto nel gruppo estratto a sorte. I risultati sono molto incoraggianti», ha affermato Stojanović in un incontro con la stampa.

La maggioranza dei votanti si fida più delle informazioni redatte da semplici cittadini, soprattutto perché estratti a sorte, che del Parlamento federale. Il 46% degli intervistati ha inoltre citato il foglio come una delle fonti di informazione consultate per formarsi un’opinione. La percentuale è inferiore rispetto all’opuscolo ufficiale (54%) ma superiore a tutte le altre fonti come i media (35%), i comitati (tra il 22% e il 24%) o i partiti (15%).

«La nostra idea non è quella di competere con l’opuscolo, ma di fornire un’altra fonte di informazione, scritta in un linguaggio più accessibile», aggiunge il politologo, che spera di vedere questo tipo di informazione incluso nella documentazione ufficiale, come avviene, ad esempio, nello Stato americano dell’Oregon.

«Sarebbe una bella cosa per la democrazia se potessimo istituzionalizzare questo tipo di progetto», afferma Stojanović. Le analisi mostrano che il tasso di partecipazione al voto in febbraio è stato leggermente superiore alla media cantonale, mentre tradizionalmente è inferiore.

Per quattro giorni i membri del panel tirato a sorte hanno potuto entrare nel vivo della politica e conoscerne i meccanismi, spiega Stojanović. Se questo avvenisse sistematicamente, migliaia di persone potrebbero beneficiare di questa esperienza». I venti cittadini che hanno redatto il foglio informativo si sono detti convinti dal progetto demoscan e ritengono di aver imparato abbastanza per decidere con cognizione di causa.

Diverse città e cantoni prenderanno spunto da questo progetto. Ginevra, Bienne e il canton Argovia hanno già contattato il team del progetto demoscan. A Zurigo, le autorità cantonali hanno espresso interesse per l’organizzazione di assemblee cittadine, estratte a sorte, sulle sfide del cambiamento climatico.

Sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (FNS) e dalla città di Sion, demoscan è stato lanciato dal professor Stojanovic, che ha tratto ispirazione dalle esperienze in Oregon e in altri Stati americani. È dotato di 100’000 franchi.

