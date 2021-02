Un «no» femminista a una proposta di modifica costituzionale islamofoba e sessista che, col pretesto dell’uguaglianza, dice alle donne come devono vestirsi.

È il messaggio lanciato oggi dalle Donne socialiste svizzere mediante il quale raccomandano a popolo e Cantoni di respingere, il prossimo 7 di marzo, l’iniziativa popolare contro la dissimulazione del viso, nota anche come iniziativa anti burqa.

«Il mio corpo, la mia scelta: scelgo io come mi voglio vestire, e dovrebbe essere lo stesso per tutte le donne», ha sostenuto Ronahi Yener, presidente della sezione di Zugo di Gioventù socialista, di religione musulmana.

Per Kaya Pawlowska, co-presidente delle donne socialiste di Ginevra, l’iniziativa «anti burqa» pensa di risolvere un problema, peraltro inesistente, mentre invece mette alla gogna migliaia di donne musulmane che vivono in Svizzera.

Per la deputata bernese l’atteggiamento dell’UDC è uno specchietto per le allodole: questo partito non si interessa tanto alle donne, quanto a fomentare sentimenti anti musulmani. «Questo è ciò contro cui stiamo combattendo», ha sottolineato.