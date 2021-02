Governo e Parlamento si oppongono al divieto di dissimulare il viso in pubblico, in votazione il 7 marzo. La consigliera federale Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, è in prima linea per contrastare l’iniziativa popolare «anti-burqa». L’abbiamo intervistata.

Signora consigliera federale, il suo Cantone, San Gallo, ha proibito il burqa. Perché lei è contraria all’iniziativa federale in votazione il 7 marzo?

«Perché il problema non è di competenza federale ma cantonale. Il Consiglio federale e il Parlamento svizzero si attengono alla Costituzione federale e la Costituzione sancisce che la vigilanza del rispetto delle norme comportamentali nello spazio pubblico è una competenza della polizia e quindi eminentemente cantonale. Gli esempi del Canton San Gallo...