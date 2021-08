L'iniziativa sulle pensioni è riuscita

L’iniziativa popolare federale «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)», depositata il 16 luglio 2021, è formalmente riuscita. La Cancelleria federale ha controllato le 108.279 firme corredate dell’attestazione del diritto di voto, accertando la validità di 107.049 di esse.

Il comitato ha inoltre depositato firme prive dell’attestazione del diritto di voto. In virtù dell’articolo 2 della legge COVID-19 (RS 818.102), in tal caso spetta alla Cancelleria federale procurarsi presso il servizio competente (di norma il Comune) le eventuali attestazioni mancanti. Tale agevolazione ha carattere provvisorio e si applica alle iniziative popolari depositate presso la Cancelleria federale fino al 30 novembre 2021 (è quanto prevede l’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto; RS 161.17). Poiché è stato depositato un numero sufficiente di firme munite di attestazione del diritto di voto, la Cancelleria federale ha quindi rinunciato, come previsto dall’ordinanza, a richiedere le attestazioni relative alle firme rimanenti.

Lanciata ufficialmente il 5 novembre 2019 dai Giovani PLR, l’iniziativa «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)» si propone di migliorare la situazione finanziaria dell’AVS. Stando al testo, l’età di pensionamento dovrebbe venir innalzata a tappe di due mesi all’anno fino ad arrivare ai 66 anni nel 2032, per poi seguire l’evoluzione della speranza di vita.

L’iniziativa prevede pure disposizioni transitorie: l’età pensionabile dovrà ad esempio essere conosciuta almeno cinque anni prima del ritiro dall’attività lavorativa. L’aumento avrà inizio quattro anni dopo l’accettazione del testo da parte dei cittadini.

Al momento della presentazione ai media, il vicepresidente dei Giovani liberali-radicali, Nicolas Jutzet, aveva dichiarato che l’iniziativa non proponeva «soluzioni radicali, ma ragionevoli». Il progetto è simile a quanto si fa già in taluni Paesi europei, come i Paesi Bassi.

Il comitato d’iniziativa è composto di una trentina di membri del PLR. Diversi parlamentari federali ne fanno parte, fra i quali i consiglieri nazionali Philippe Nantermod (VS), Christian Wasserfallen (BE) e Christa Markwalder (BE) nonché il «senatore» Andrea Caroni (AR). Sono pure membri Fabio Käppeli, ex presidente dei Giovani liberali radicali ticinesi, e Alessio Mina, del comitato dei Giovani PLR svizzeri.

