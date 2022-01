Fu proprio Cassis, allora consigliere nazionale, ad annunciare dieci anni or sono assieme alla collega grigionese Silva Semadeni la costituzione dell’intergruppo parlamentare allo scopo di sensibilizzare e promuovere la lingua e la cultura italiana sotto la cupola di Palazzo federale. Nel corso del tempo l’attività si è ampliata. Oggi l’intergruppo è presieduto dai consiglieri nazionali Marco Romano e Anna Giacometti, sempre in rappresentanza del Ticino e dei Grigioni, e conta 48 parlamentari di 17 cantoni.

L’organizzazione di eventi, come la Giornata del plurilinguismo in Parlamento, convegni e incontri conviviali «ha permesso di instaurare nel corso del tempo collaborazioni proficue e consolidate con i principali attori attivi nella promozione linguistica», aggiunge il comunicato ricordando anche l’impegno per la parificazione dell’italiano come lingua di lavoro nell’attività parlamentare quotidiana, grazie alla traduzione di documenti di lavoro.