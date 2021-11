L’inverno ha bussato alle porte di alcune zone della Svizzera

Da ieri sera è in particolare nelle Alpi centrali e orientali che ha nevicato praticamente senza interruzione, scrive SRF Meteo in un comunicato odierno. Nel canton Glarona, in località Tierfehd, a 800 metri di quota, si sono segnalati 49 centimetri di neve. Sullo Stoos (Svitto) sono stati 45 centimetri e a Engelberg (OW) 38 centimetri. Meno spettacolare la situazione nei Grigioni, con 19 centimetri a Disentis e due a Davos.