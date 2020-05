La Svizzera, per bocca della responsabile del Dipartimento di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter «sconsiglia» viaggi in Italia qualora il 3 giugno verranno riaperte le frontiere da parte del Governo di Giuseppe Conte. E sulla decisione «unilaterale» (che sta facendo discutere in Italia soprattutto a causa della mobilità tra le differenti Regioni) la consigliera federale ha aggiunto: «Avremmo preferito se avessero aspettato, ma è una decisione sovrana che ovviamente rispettiamo», ha dichiarato sottolineando gli assidui contatti con la ministra dell’interno del Governo Conte Luciana Lamorgese. D’altronde però, ha fatto notare Keller-Sutter «nulla è ancora sicuro, la loro è per il momento solo un’intenzione». Di fronte all’incertezza italiana c’è la certezza del poker di Stati composto da Svizzera-Germania-Francia-Austria che dal 15 riapriranno le rispettive frontiere. L’Italia dovrà pertanto attendere, ma dalla metà del prossimo mese non è escluso che possano essere introdotti allentamenti per gradi, adottando così la medesima procedura che ha contraddistinto l’accordo per una ritrovata mobilità tra i quattro Stati dell’area Schengen/AELS.

Quanto comunicato oggi a Berna era stato anticipato all’autorità italiana spiegando che il termine del 3 giugno «è troppo ravvicinato per abolire i controlli al confine con l’Italia». Lo strappo di Roma è però stato parzialmente ricucito e il Consiglio federale intende coordinare nelle prossime settimane le mosse in vista di una normalizzazione della mobilità dei cittadini dei singoli Stati, tornando alla situazione pre-coronavirus. Sin d’ora non sono però escluse delle possibili misure, come «eventuali provvedimenti sanitari di confine». Non è escluso che alla dogana bisognerà riempire un formulario o mostrare un certificato medico. Ma al momento questi non sono che possibili scenari per la prima fase dell’allentamento. Il Consiglio federale ha confermato l’intenzione di coinvolgere i Cantoni di frontiera e «in particolare il Ticino».

Il monitoraggio continua

In agenda è però già stato fissato un termine, il 6 luglio: da quella data è prevista la «libertà di viaggio per tutti gli Stati Schengen». Ma anche in questo caso «a condizione che la situazione dell’epidemia in Svizzera e negli Stati UE/AELS lo permetta». Le restrizioni per l’entrata in Svizzera e per l’ammissione al mercato del lavoro e per il soggiorno saranno abolite da metà giugno, al più tardi dal 6 luglio per tutti gli Stati Schengen, senza distinzione di sorta. Nelle prossime settimane verrà seguita l’evoluzione nei singoli Stati e verrà tenuto un elenco sulla base del rischio epidemiologico. Una decisione sugli Stati terzi, allentameni o divieti d’entrata, verrà presa solo successivamente.

Il nodo delle Regioni

Resta da capire cosa intenderà fare l’Italia. Ad oggi l’intenzione, con tanto di decreto, di riaprire la propria frontiera e di permettere la mobilità tra le diverse Regioni non è stata ancora ritirata. Ma negli scorsi giorni il ministro degli esteri Luigi Di Maio aveva spiegato: «Lavoriamo affinché il 15 giugno si possa ripartire tutti insieme in Europa: questa data per il turismo è un po’ il D-Day europeo». Oggi sappiamo che quel giorno non potrà rappresentare quello che intendeva Di Maio. Per l’Italia non sembra essere ancora arrivata l’ora della ripartenza del turismo di massa. La stagione del turismo dall’estero con questa situazione non può decollare.

Rientro in Svizzera garantito

Resta da capire cosa accadrebbe se un ticinese dovesse andare in Italia magari per ferie prima degli allentamenti puntuali per quel genere di scofinamento dalla Svizzera all’Italia. In sé nulla di grave o irreparabile. Va precisato che la Svizzera non ha mai formalmente chiuso le frontiere e soprattutto non ha mai impedito ai propri cittadini di far ritorno in Svizzera. Ha per contro limitato l’entrata sul nostro territorio di cittadini italiani, dando priorità ai motivi di lavoro.

In alcuni casi puntuali, a chi si era presentato alla dogana con acquisti effettuati in Italia, è stata comminata un’ammenda. Una sanzione prevista dall’ordinanza 2 COVID-19 che prevede che il turismo degli acquisti è vietato e viene punibile con una multa di 100 franchi. Da metà marzo la Svizzera ha reintrodotto provvisoriamente i controlli alle frontiere interne ed emanato puntuali divieti di entrata. È passibile di multa anche chi prende in consegna merci presso valichi di frontiera chiusi e chi rimuove o danneggia sbarramenti di frontiera.

Vacanze, una scommessa

La situazione rimane fluida e le certezze, lungo il confine tra Svizzera e Italia, sono poche. Sembra di poter dire che oggi prenotare vacanze al mare in Italia prima del 6 luglio rimane una scommessa che si può vincere o perdere. Ma questo non significa ancora che (Italia permettendo) non si potrà andare oltre frontiera.

