Sarebbe al momento congelato il procedimento contro ignoti per sospetta violazione del segreto d’ufficio avviato a fine maggio 2021 dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) dopo che il Consiglio federale aveva sporto denuncia per le indiscrezioni relative all’abbandono delle trattative per un accordo istituzionale con l’UE. Nella fase finale dei negoziati alcuni media avevano diffuso i contenuti di documenti interni.

Il procedimento è stato nel frattempo sospeso, scrive l’MPC in una nota di risposta a una notizia pubblicata oggi dalle testate di Tamedia. La procura federale non fornisce ulteriori dettagli sul congelamento della pratica e sulle motivazioni di tale passo.

L’MPC ha anche sospeso un secondo procedimento penale, sempre per sospetto di violazione del segreto d’ufficio, legato alle decisioni del Consiglio federale sulle misure di protezione contro il coronavirus.

In questo caso il Dipartimento federale dell’interno (DFI) aveva presentato nel gennaio 2021 una denuncia penale contro ignoti per violazione del segreto d’ufficio. Per mesi i media avevano informato dettagliatamente il pubblico sulle misure per contenere la diffusione del COVID prima che il Consiglio Federale le annunciasse.

Le indiscrezioni sulle riunioni del Consiglio federale sono un tema anche in Parlamento. Lo scorso giugno, il Consiglio degli Stati ha approvato una mozione che chiede al Governo di intraprendere azioni mirate contro le fughe di notizie. Il Consiglio Nazionale non si è ancora espresso in merito.

