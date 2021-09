L’obbligo del certificato COVID andrebbe esteso rapidamente e in modo deciso. È l’invito formulato al Consiglio federale dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), secondo cui l’uso del certificato potrebbe essere introdotto senza problemi anche nei ristoranti.

Nel corso di un incontro col consigliere federale Alain Berset e alcuni suoi esperti, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, la CSSS-S si è detta preoccupata per il rapido aumento dei ricoveri in ospedale registrato nelle ultime settimane.

Per evitare un sovraccarico del sistema sanitario, la commissione - riunitasi ieri e oggi - sollecita il Governo ad estendere in modo rapido e deciso l’obbligo del certificato. Tale obbligo potrebbe essere attuato senza problemi anche nei ristoranti, a detta della CSSS-S.

Oggi, nel corso della consueta riunione, il Governo ha però preferito soprassedere, procrastinando alla settimana prossima la decisione se estendere l’obbligo del certificato COVID a ristoranti, cinema e altri spazi interni. Secondo l’Esecutivo la dinamica della pandemia si è lievemente affievolita. Ma se l’evoluzione epidemiologica lo richiederà, il Consiglio federale si è detto pronto ad adottare in qualsiasi momento i provvedimenti necessari.

L’estensione dell’obbligo di certificato in caso di sovraccarico degli ospedali, posta in consultazione la settimana scorsa, è stata accolta favorevolmente dai Cantoni. Anche la maggioranza delle parti sociali e delle organizzazioni sportive, culturali e degli organizzatori di fiere consultate sostiene i piani del governo. Alcuni partecipanti hanno però respinto le proposte, mentre altri sono critici sull’impiego del certificato.

La proposta governativa riguarda tutti gli spazi interni di ristoranti e bar, gli eventi al chiuso (per es. concerti, teatro, cinema, eventi sportivi, matrimoni), gli spazi interni delle strutture culturali e per il tempo libero (per es. musei, zoo, centri fitness, piscine coperte) e le attività sportive e culturali al chiuso.