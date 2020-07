Molte persone non portano la mascherina su treni, tram e autobus, malgrado il governo l’abbia esplicitamente raccomandato quando la distanza minima di 1,5 metri non può essere rispettata, sottolinea il consigliere federale. L’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici, che entrerà in vigore lunedì, è stato anche auspicato dei Cantoni e raccomandato dagli specialisti, ricorda Berset.

Durante il confinamento, la questione mascherina era meno importante, visto che scuole, negozi e ristoranti erano chiusi. In quel momento, era essenziale fare in modo che il personale sanitario e medico potesse averne a sufficienza, ha aggiunto il friburghese.

Secondo Althaus la situazione è allarmante e occorre quindi agire in fretta. La crescita delle infezioni è di nuovo in una fase esponenziale in Svizzera e il numero di casi potrebbe rapidamente raddoppiare. Come altri specialisti prima di lui, l’epidemiologo sostiene che bar e discoteche siano stati riaperti troppo rapidamente.