In molti comunque la toglievano immediatamente scesi e nell’attesa dell’arrivo di un mezzo non tutti la indossavano. A occhio, la differenza con la situazione «pre obbligo» era comunque enorme.

Lo stesso discorso si può fare per altre città elvetiche, come ad esempio Zurigo, Lucerna, San Gallo e Coira, ma anche per la Svizzera romanda. Nella capitale grigionese, a causa delle vacanze, il numero di passeggeri era comunque sensibilmente inferiore rispetto al solito.

Il personale ha informato chi non indossava la mascherina dell’obbligo di farlo, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce delle FFS. Questi non è stato in grado di dire se qualcuno è stato costretto a scendere dal treno poiché sprovvisto della necessaria protezione facciale. Da parte sua, anche la compagnia BLS ha osservato che solo pochi passeggeri non erano protetti.