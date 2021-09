L’obbligo di presentare il certificato Covid, che entra in vigore lunedì, è particolarmente difficoltoso per il settore della ristorazione e del fitness. C’è il rischio concreto di un calo dei visitatori e di un maggior carico di lavoro. Ma tutto potrebbe anche andare diversamente.

Per l’istituto di ricerche di mercato Marketagent Switzerland, è chiaro che la nuova regolamentazione influenzerà il comportamento dei consumatori a breve termine. «Ma se davvero l’obbligo del certificato avrà effettivamente un impatto negativo sulle visite ai centri fitness, ai cinema o ai ristoranti - come attualmente temuto dalle industrie interessate - resta da vedere», ha detto all’agenzia AWP Jacqueline Rütter, di Marketagent. Già ora una fetta abbastanza grande della popolazione si astiene ancora da attività come andare al cinema, ha spiegato Rütter. La gente non esce ancora tanto come prima della pandemia.