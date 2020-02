La qualità dell’occupazione in Svizzera tra il 2008 e il 2018 è migliorata in molti ambiti: si è affinata la qualifica dei dipendenti, il tempo di lavoro è diminuito e le donne sono un po’ meno svantaggiate.

L’immagine del mondo del lavoro che risulta dall’ultima pubblicazione dell’Ufficio federale di statistica (UST) apparsa oggi risulta contrastata e non sempre è coerente.

Nel 2007 il 12,5% dei lavoratori in Svizzera aveva abbastanza o molta paura di perdere il lavoro, nel 2017 tale tasso era al 15,1%. Nel 2007 il 42,9%, tuttavia, non temeva per nulla di perdere il lavoro, dieci anni più tardi tale quota era addirittura al 43,8%.