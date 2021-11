I casi di COVID-19 aumentano nuovamente da due settimane in Svizzera, ma il numero di ricoveri in terapia intensiva è stabile. È quanto spiegato ieri da Virginie Masserey, responsabile della sezione controllo delle infezioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) durante il tradizionale incontro con la stampa. Con il 73% degli over 12 che hanno completato di ciclo vaccinale, la Svizzera presenta un tasso di vaccinazione basso rispetto ad altri Paesi europei. Per la variante Delta e senza includere le persone guarite, dovrebbe essere vaccinato il 93% degli over 65 e l’80% degli over 18. Ecco perché il Consiglio federale ha deciso per un’«offensiva vaccinale», presentata oggi in conferenza stampa. Presenti Guy Parmelin, presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), Alain Berset (Dipartimento federale dell’interno DFI), Lukas Engelberger, consigliere di Stato e presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS) e Natalie Rickli, consigliere di Stato e capo della direzione sanitaria del cantone di Zurigo.

«Anche io sono stufo e vorrei che cadessero tutte le restrizioni legate alla pandemia», ha esordito il presidente della Confederazione. «Il certificato COVID non è una misura punitiva e non vuole escludere nessuno, anzi è fatto per consentire uno spazio di libertà alla popolazione». Il Consiglio federale è convinto che vi siano ancora degli scettici che potrebbero cambiare idea. Ecco perché l’offensiva vaccinale. «Anche i miei nipoti erano scettici - ha aggiunto Parmelin -, ma con le giuste argomentazioni sono riuscito a convincerli a farsi vaccinare». «Con la Settimana nazionale di vaccinazione il Governo federale intende raggiungere gli indecisi per dialogare con loro e semplificare l’accesso alla vaccinazione», ha dal canto suo affermato Alain Berset. «Ogni 150 nuove vaccinazioni potremo evitare un ricovero in terapia intensiva. Stiamo facendo tutto il possibile per uscire, insieme, dalla crisi».

Lukas Engelberger ha spiegato senza giri di parole che nessun Cantone, in questo momento, ha raggiunto un tasso vaccinale tale da potersi considerare «al sicuro». «La pandemia ha ancora il potenziale per sovraccaricare gravemente il sistema sanitario». Gli elementi dell’offensiva vaccinale sono impegnativi, ma «ne vale la pena, perché ogni vaccinazione conta». Natalie Rickli ha anticipato che a Zurigo si terrà anche una «lunga notte di vaccinazione». Presso la stazione centrale sarà disponibile per tutti gli svizzeri un «villaggio della vaccinazione».

«Ogni vaccinazione in più che verrà inoculata sarà un successo». Con queste parole ha risposto Alain Berset a una domanda sull’obiettivo (numerico) che si prefissa di raggiungere la Settimana nazionale. «L’obiettivo è proteggere il sistema sanitario dal sovraccarico», con l’inverno in arrivo. Così come nuove chiusure, che rappresenterebbero «una catastrofe». L’offensiva vaccinale, per il consigliere federale, è come una sorta di «ultima chiamata». E chi è ancora incerto o ha delle domande (anche se è già vaccinato) potrà trovare tutte le risposte durante la Settimana nazionale di vaccinazione.

Il «Back on Tour» non farà tappa in Ticino. Perché «si è tenuto conto di dove era presente un maggiore potenziale» e «la scelta degli artisti è stata condizionata dalle disponibilità dei musicisti», oltre a cercare di «variare tra generi musicali diversi».

IL COMUNICATO STAMPA

L’offensiva di vaccinazione entra nel vivo e viene presentata alla popolazione. Confederazione, Cantoni e numerose associazioni e organizzazioni stanno lavorando a pieno regime per metterla in atto. L’offensiva prevede tre elementi: una Settimana nazionale di vaccinazione, unità mobili di consulenza e vaccinazione supplementari e offerte informative personalizzate.

«Superiamo insieme la pandemia»

L’obiettivo della settimana, che si svolge all’insegna del motto «Superiamo insieme la pandemia», è di informare il maggior numero possibile di persone sulla vaccinazione e di sottolinearne i vantaggi per l’intera società. Tutti i Cantoni e numerose federazioni, associazioni e organizzazioni proporranno manifestazioni a livello locale con servizi di consulenza e offerte vaccinali a bassa soglia, ad esempio una «notte della vaccinazione» o una diretta streaming con esperte ed esperti. È prevista, in particolare, una comunicazione chiara, plurilingue e basata su dati attendibili sulla vaccinazione e saranno tematizzati, fra l’altro, l’efficacia, la sicurezza e gli effetti collaterali dei vaccini, i rischi per la salute di un’infezione da coronavirus e le possibilità di vaccinazione. Dal 7 novembre, la Settimana nazionale di vaccinazione potrà inoltre contare su un nutrito gruppo di testimoni d’eccezione: oltre 80 personalità del mondo dello sport, della cultura, dell’economia e della politica compariranno infatti a sostegno dell’iniziativa in una serie di inserzioni. Sul sito Internet settimanavaccinazione.ch sono disponibili informazioni sulla campagna, sulla vaccinazione anti-COVID-19 e link alle manifestazioni previste nei Cantoni. Durante la settimana di vaccinazione è prevista anche un tour con una vasta offerta di informazioni e una serie di concerti – il «Back on Tour» – che farà tappa a Thun (08.11.), Losanna (09.11.), Sion (10.11.), San Gallo (12.11.) e Lucerna (13.11.) e che vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu, Kunz e, in qualità di ospiti d’eccezione, Baschi, Anna Rossinelli e Sophie Hunger. Il tour sarà aperto ufficialmente dal presidente della Confederazione Guy Parmelin l’8 novembre sulla Piazza federale di Berna. Durante i concerti si potrà usufruire dei servizi di consulenza vaccinale e farsi vaccinare direttamente sul posto. Il numero di spettatori è limitato a 500 persone, i concerti si terranno all’aperto e non sarà necessario il certificato COVID. I biglietti sono ottenibili gratuitamente, da subito, sul sito della Settimana nazionale di vaccinazione.

Unità mobili e vaccinazione supplementari

Durante la settimana di vaccinazione e in quelle successive saranno operative nei Cantoni numerose unità mobili di consulenza e vaccinazione, tra cui dei bus di vaccinazione. In questo modo le persone non ancora vaccinate potranno farsi consigliare e sottoporsi eventualmente a una vaccinazione. Gli indecisi potranno beneficiare di una consulenza individuale. I consulenti saranno a disposizione per aiutare le persone a trovare un centro di vaccinazione o a contattare un medico o un traduttore. Non è ancora chiaro quante unità mobili supplementari e quanti consulenti saranno impiegati nelle prossime settimane, dato che non tutti i Cantoni hanno ancora presentato i loro piani.

Massimo 96 milioni di franchi

I costi a carico della Confederazione per l’offensiva di vaccinazione non supereranno i 96 milioni di franchi. A confronto, i test gratuiti per i certificati COVID verrebbero a costare all’incirca 50 milioni di franchi alla settimana. Un’alta copertura vaccinale avrebbe inoltre benefici indiscussi per il sistema sanitario e l’economia: in media si potrebbero evitare un ricovero in ospedale ogni 50 vaccinazioni e uno in terapia intensiva ogni 150. Senza contare che, scongiurando le chiusure, si possono risparmiare ulteriori costi, in particolar modo nella ristorazione, nel settore alberghiero, nei centri fitness e nell’industria dell’intrattenimento.

Basso tasso di vaccinazione

Con il 73% delle persone a partire dai 12 anni che hanno completato di ciclo vaccinale, la Svizzera presenta un tasso di vaccinazione basso rispetto ad altri Paesi europei. Per la Confederazione e i Cantoni, la vaccinazione resta il mezzo migliore e più rapido per uscire dalla pandemia di COVID-19. Soltanto un tasso di vaccinazione significativamente più alto permette di garantire alla popolazione un’immunizzazione sufficiente e una protezione contro un decorso grave della malattia e di evitare un sovraccarico del sistema sanitario. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, per la variante Delta e senza includere le persone guarite, dovrebbero essere vaccinati il 93% circa della popolazione nella fascia d’età sopra i 65 anni e l’80% in quella tra i 18 i 65 anni.

Situazione epidemiologica fragile

La situazione epidemiologica rimane fragile. Attualmente Il tasso di vaccinazione è troppo basso e la velocità con cui procede la campagna vaccinale troppo lenta per prevenire una nuova forte ondata di infezione durante i mesi freddi. Dopo una diminuzione dei casi nelle ultime settimane, la tendenza si è di nuovo invertita. Questa evoluzione era prevedibile in considerazione del calo delle temperature, della fine delle vacanze autunnali, della copertura immunitaria ancora insufficiente e della variante Delta, molto più contagiosa. Al momento non è possibile prevedere in modo attendibile in che misura e con che velocità aumenteranno i ricoveri nelle prossime settimane. Il numero crescente di casi si ripercuoterà probabilmente con effetto ritardato sui ricoveri ospedalieri e sulle capacità nelle unità di terapia intensiva.

