L’offensiva vaccinale della Confederazione che si tradurrà in una settimana nazionale dedicata alle vaccinazioni in novembre ha raccolto consensi unanimi. L’economia e il PLR lamentano tuttavia il fatto che si sia arrivati tardi con questa decisione. Partiti e associazioni ritengono invece logica la rinuncia al buono da 50 franchi per coloro che avrebbero convinto amici, conoscenti o famigliari a farsi vaccinare.